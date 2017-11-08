世貿2.5億竊案／14.67克拉粉紅鑽 全世界不到20顆

2017-11-08

拍賣底價高達1.28億

〔記者王瀅娟、蕭婷方、沈珮瑤／台北報導〕侏羅紀寶石經理林曉純表示，遭竊的珠寶包括1顆紅鑽、1顆粉紅鑽、1顆白鑽、1枚喀什米爾藍寶石胸針與3只翡翠戒指，原本將於「珍藏逸品」秋季拍賣會拍賣，其中價值最高的是粉紅鑽，全球限量20顆以下，十分罕見，拍賣底價已達令人咋舌的1.28億元，紅鑽拍賣底價也高達4800萬元。

林曉純說，失竊的粉紅鑽重達14.67克拉，是罕見的大克拉數粉紅鑽，淨度達VVS1，等級也相當高，李承倫與賣家參考其他拍賣會結果，最終訂出1.28億元底價。

1克拉正紅鑽 要價4800萬

1克拉紅鑽為李承倫自己的收藏品，美國寶石學院（GIA）成立80年來，曾鑑定為紅鑽的鑽石僅11顆，可見其數量之稀少，而這顆遭竊的紅鑽鑑定結果為正紅（Fancy Red），沒有偏色，GIA還曾為此顆鑽石特別撰寫專文，與鑑定書一同送回，可見GIA對於此顆紅鑽的欣賞程度；2011年國際拍賣會上曾出現一顆1.92克拉、同樣為正紅色的紅鑽，當時起拍底價為1億元，李承倫依此訂出4800萬元的拍賣底價。

同批失竊的7.5克拉D色全美裸鑽，顏色、淨度均達頂級，難得的是大克拉數鑽石為保持重量，通常不會選擇切成耗損率較高的圓形明亮式車工，因此也是相當少見的裸鑽，起拍價格2800萬。

10.17克拉喀什米爾藍寶石胸針，起拍價訂在4980萬元，由於喀什米爾藍寶石幾近絕礦，而未經優化處理的藍寶石也相當少見，更凸顯這顆藍寶石的珍貴之處。