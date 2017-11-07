女騙旅館住2個月 偷7萬開溜

2017-11-07

〔記者王冠仁／台北報導〕何女深夜到北市館前路某旅館，告訴櫃檯人員「我要住60天」，隨即闊氣掏出2萬多元現金支付房錢，櫃檯人員以為遇上「大戶」，奉為上賓，不料何女入住7小時後，連本帶利將櫃檯約7萬元現金偷走落跑；警方隔天在台中逮何女，她否認犯案，辯稱「到櫃檯找手機充電線」，警方痛斥「滿嘴胡說八道」，訊後依法送辦。

警方調查，36歲何女有多起竊盜前科，今年9月28日深夜11時許，她帶著旅行箱等大小行囊與偷來的證件，到台北市館前路某旅館表示要住60天，二話不說，掏出25200元結帳。

沒想到何女只住了7小時，隔天清晨6點多趁旅館人力空檔，跑到櫃檯東翻西找，偷走櫃檯內近7萬元現金，隨後下樓攔計程車，包車將贓款帶回台中住處。

警方透過監視器找到載她的計程車，9月29日到台中一處日租套房逮人，何女落網後否認偷錢，辯稱當天是到櫃檯找手機充電線，還說是家人打電話要她到台中找親戚，才搭車回家；但警方調閱旅館的監視器畫面，發現當天除了何女外，沒有其他可疑人士曾靠近櫃檯，認定涉案明確，將她依竊盜罪嫌送辦。

警方說，何女疑似看準台北車站周邊小型旅館清晨時刻人力較少，櫃檯可能沒人看守，才挑小旅館下手，由於犯案手法俐落，不排除曾用同樣手法犯案，將擴大清查。