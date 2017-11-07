幫製毒假釋 男又擁槍彈送辦

2017-11-07

〔記者吳昇儒／基隆報導〕36歲男子簡漢儒在葬儀社地下室協助製作安非他命，被海巡人員逮捕，假釋出獄後，昨清晨4時許持槍外出，在基隆市安一路被警方查獲，當場交出改造槍枝及17發子彈，警方將他依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦，並追查槍枝來源。

警方調查，7年前檢警破獲蔡進芳等人在葬儀社地下室製造安毒，法官認定簡男也參與製作安毒，將他判刑4年；簡男服刑3年後，於102年間假釋出獄，但仍持續犯下多起毒品案，分別被判處3個月不等刑期，也被轄區警局列為毒品列管人口，但因各案均得易科罰金，並未再進監獄服刑。

昨清晨簡男背著背包在住處附近閒晃，警方見這位「常客」形跡可疑，上前盤問身上有沒有「東西」（毒品），卻在背包起獲1把裝有15發子彈的銀色仿金牛座手槍，還在背包口袋發現2顆銀色子彈；簡男還提醒員警槍沒上膛，請警方不用擔心，隨即乖乖交出背包，由員警上銬帶回偵訊。

簡男供稱，他從網路買槍並自行改造，想要防身，至今尚未射擊，只有走火時不慎擊發過1次；警方查看槍枝及子彈，發現部分子彈後方有被撞針擊中的凹痕，疑因撞針太短，無法順利擊發，不過槍枝整體構造完整，初驗具有殺傷力，訊後將簡男送辦，基隆地檢署檢察官複訊後，諭令簡以1萬元交保候傳。