電梯沒完工就啟用 男童遭夾頭枉死

2017-11-07

〔記者項程鎮／台北報導〕經營電梯設備的黃姓業者，3年前到新竹張男的透天厝裝設電梯，還沒做好兩側防護措施，就接電讓張男使用，張男11歲外甥搭電梯時，把頭伸出電梯外，慘遭牆壁、窗框夾頭窒息死亡；最高法院審理後，依業務過失致死罪將黃男判刑6月，可易科罰金36萬元，全案定讞。

業者判刑半年可易科罰金 定讞

判決指出，黃男承包新竹縣竹東鎮張男的透天厝電梯工程，2014年9月安裝電梯後，還沒在兩側裝上防護設施，就接上電力讓電梯運轉；同月6日下午2點25分，張男的外甥劉童與家人前往拜訪，搭電梯上樓時，一時好奇把頭伸出電梯外，慘遭上升中的電梯夾頭窒息，緊急送醫不治。

黃男辯稱，當初電梯還沒完工、兩側玻璃防護設施尚未裝好，是張男為了方便載貨，主動要求先讓電梯接電運轉，案發時也是張男啟動電源才發生意外，何況現場是私人住宅，無法預防小孩在沒有大人陪同下使用電梯，不應把劉童死亡歸責於他。

但高院認為，黃男是專業電梯設備商，在電梯兩側防護設備尚未安裝前，不該擅自接上電力讓非工程人員使用，其對劉童死亡確實有過失，審酌他有意和解，將他判刑6月，可易科罰金，經最高法院駁回上訴定讞；至於屋主張男另涉過失致死罪，先前已由新竹地檢署作出緩起訴處分。