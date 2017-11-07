落跑人犯 掛手銬趴趴走買檳榔

2017-11-07

太明顯 被警逮回

〔記者徐聖倫、曾健銘／新北報導〕20歲毒品通緝犯蕭竣鴻，前天被新北市中和警分局國光派出所吳姓、洪姓警員逮獲，蕭嫌藉口要打手機請家人送身分證，趁機連絡曾姓友人接應，吳、洪2員將蕭嫌銬上手銬，拉住他的手臂，一起在派出所門口等證件。當曾某騎機車現身，蕭嫌突然掙脫2員，跳上機車落跑，不過他的右手手銬無法除去，隔天還大膽去買檳榔，當場被警方逮捕。

疏縱人犯 2員記大過調職

對於吳、洪2員過失疏縱人犯，警方表示，會先將2員記大過並調離現職，待督察組調查完畢，會另將2人函送新北地檢署。

據悉，吳、洪2員前天晚間10時許外出巡邏，在中和區莒光路將形跡可疑的蕭嫌攔下，蕭嫌承認是毒品通緝犯，之後又改口冒用胞兄身分，警方揚言請他捺按指紋比對，才承認自己是通緝犯，員警把他帶回派出所，蕭嫌和警方說：「你把手機給我，我叫家人送身分證過來」，沒想到蕭嫌竟打電話請曾姓友人前來協助落跑。

當時吳、洪2員先將蕭嫌銬上手銬，兩人分別站在蕭嫌左右，並拉住他的手臂，一起站在派出所門口。

曾某騎著機車趕到派出所門口，蕭嫌見狀用力甩開抓住雙臂的吳、洪2員，飛奔跳上機車揚長而去，2員連忙去牽警用機車，但蕭嫌已不見蹤跡。

蕭嫌逃離後，費盡工夫想掙脫手銬，僅左手順利掙脫，隔天上午他右手掛著手銬，大膽到泰山區仁德路某檳榔攤買檳榔，顯眼模樣立刻被巡邏警方發現，且被員警制伏逮回；警方也循監視器畫面，在土城區延和路某超商前找到接應的曾某。

蕭嫌供稱，他逃走後硬將左手擠出手銬，造成左手多處受傷，右手遲遲無法掙脫，只好掛在手上另想辦法，未料馬上就被逮回；警方訊後依毒品、脫逃、協助脫逃等罪嫌將蕭、曾2人移送法辦。