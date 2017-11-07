嫌犯躲警飆撞小黃 包車港客嚇壞2傷

2017-11-07

〔記者黃文瑜／台南報導〕警方昨在台南追捕陳姓毒品通緝犯，雙方追逐4公里後，陳嫌的車追撞4名香港遊客搭乘的計程車，不久歹徒的車就撞上路樹，香港遊客來台旅遊，卻目睹警匪追逐，其中2名女遊客受輕傷送醫，直呼：「好可怕！」因而中斷旅程，另2名男遊客沒受傷，卻也飽受驚嚇。

持有1、2級毒品的陳姓通緝犯，昨下午1點多在台南市永康區中華二路發現警方尾隨，駕車載著2名友人逃逸，台南市警局保安大隊霹靂小組上前追捕，嫌犯一路闖紅燈狂飆4公里，急轉進入鹽水溪河堤道路，在河堤道路超車時，撞上載著4名香港遊客的計程車，肇事後還想逃，呂姓警員見狀，以警車追撞陳嫌的車，追了30公尺，因警車引擎蓋卡住嫌犯的車，嫌犯的車最後撞到路樹，動彈不得。

警方將車內的陳姓及李、張姓等3名男子拖出壓制在地，在車上搜出海洛因及安非他命13包共20.39公克。

陳嫌的李姓友人左側肋骨5、6根骨折，張姓友人左手骨折，送醫開刀；計程車上鄭姓及蘇姓香港女乘客受輕傷，另2名乘客受到驚嚇。

陳嫌友人指稱，只是搭朋友的車，但警方查出3人都有毒品前科，將釐清3人關係及毒品來源。

港客︰不次不敢來了

無端遭殃的香港遊客表示，每年都來台灣旅遊一次，原本預計來台玩5天，前兩天去花東，並規劃到台南旅遊，再到台中逢甲夜市，本來預計明年要去彭湖玩，受到驚嚇「不次不敢來了！」