不倫戀／女助理流產挨告 法官批老師始亂終棄

2017-11-07

〔記者王俊忠／台南報導〕前台南藝術大學應用音樂系某教師，與劉姓女大生師生戀，劉女後來到南藝大當助理，2人在教師宿舍發生性關係，劉女二度懷孕流產。教師指劉女以外遇恐嚇他，把婚外情告訴妻子，妻子怒告劉女妨害家庭。劉女一審被依妨害家庭相姦罪判7月；二審台南高分院法官認為劉女遭教師始亂終棄、情有可原，輕判劉女兩次相姦罪、應執行3個月確定。

情有可原 劉女獲輕判

判決指出，這名教師在北部某私立大學任教，認識就讀該校的劉姓女大生，當時劉女知道教師已婚，教師轉至台南藝術大學應用音樂系任教，劉女也到南藝大同系所擔任系辦公室助理，兩人發展出婚外情。

法官查出，兩人曾於2014年10月間與2015年3月間，兩次在南藝大教職員宿舍內發生性行為，劉女二度懷孕流產，教師把外遇情事告訴妻子，妻子怒告劉女妨害家庭。

教師坦言兩次都要劉女拿掉孩子，「劉女一直說我的小孩、家人會有報應，要我太太消失」。教師說，很後悔欺騙、傷害他太太，這件事使他與妻子分居，目前還在求妻子原諒，也因此離開南藝大教職。

台南地院6月依妨害家庭相姦罪判劉女7月徒刑；二審法官認為對元配的損害不能完全歸咎劉女一人，劉女兩次從教師受胎，教師置之不理，致劉女迫於婚外情而墮胎，任何人立於劉女處境，都無法忍受教師這種始亂終棄不道德的行為，二審認劉女處境深值同情，犯罪動機也情有可原，劉女也想與元配和解但未成立，因此對劉女從輕發落。