欠賭債？15歲少年遭22人持刀狠砍

2017-11-07

〔記者余衡／新北報導〕砍錯人？15歲何姓少年前天深夜在海山捷運站外，遭蔡男為首的22名青少年持西瓜刀砍傷，眾嫌下刀兇殘，把何少砍得皮開肉綻，警方一度認為雙方有深仇大恨，但筆錄時何少卻稱不認識對方，警方找出參與砍人的陳男，陳辯稱「只是去看熱鬧」。

少年稱不認識對方

不過何少的友人說，曾聽聞他簽賭地下運彩積欠數萬元，不曉得是否因此遇襲；另有目擊者指出，衝突前曾聽見大批青少年，疑為感情糾紛在遠處爭吵，後來幾名女子走向何少等人，大批青少年隨即追上砍殺。警方正持續聯繫蔡男出面釐清，全案朝殺人未遂、妨害秩序及違反社會秩序維護法偵辦。

前天深夜11點許，何少與一群友人在新北市海山捷運站2號出口旁廣場聊天，突然有大批青少年騎機車逼近，二話不說就下車亮出西瓜刀揮砍，何的友人嚇得四處竄逃，逃過一劫，坐在座椅來不及起身的何少身中5刀，手腕、大腿及左後背都被砍得皮開肉綻、血流如注，送醫縫合後仍在醫院觀察。

警方調閱沿路監視器，發現當時有11輛機車、共22人到場，這群青少年疑以蔡男為首，逞兇前還先以口罩遮蓋車牌，在現場逗留1分多鐘就迅速離開。

警方從現場遺留1支手機，找到當時在場的陳男，陳供稱，是羅姓友人與綽號「阿倫」的男子有感情糾紛，蔡男為替羅男出氣才糾眾砍人，自己只是被人載去「看熱鬧」，並未出手傷人。