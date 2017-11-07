趕婚宴逆向還飆警 網友︰十足三寶

2017-11-07

〔記者許國楨／台中報導〕台中市前天有一項馬拉松路跑活動，一輛自小客車在台灣大道、文心路口逆向行駛，被執行路跑交管勤務的警員攔下，未料自小客車駕駛以高分貝飆嗆，為何不能進入，警員不甘示弱回嗆「你也有觀念一點好嗎？」過程被路人直擊，拍下上傳臉書，引發網友撻伐，怒斥簡直是十足的「三寶」駕駛行為。

可開罰600至1200元罰鍰

警方指出，駕駛已觸犯道路交通管理處罰條例規定，可開罰600至1200元罰鍰，不過警方表示，當時台灣大道慢車道辦路跑，警方執行交管，照片中車輛闖入管制區，該名警員在不影響賽事安全前提下，依交通維持計畫及時攔阻並指揮離開，因此沒開單，但這是特殊狀況，呼籲市民駕駛汽機車，務必遵守交通法規，不可逆向行駛以免受罰。

警方指出，台中市警第六分局何安派出所員警前天近中午，在台灣大道、文心路口執行岱宇國際馬拉松安全維護勤務，發現一輛行駛在台灣大道往市區方向的自小客車，突然自快車道迴轉，逆向駛入對向慢車道，準備進入路旁的婚宴會館參加喜宴，警員以肉身攔車，及時將車攔下。

未料自小客車駕駛以高分貝飆罵嗆聲，警員不甘示弱回嗆「你也有觀念一點好嗎？」過程被路人直擊拍下上傳臉書「爆料公社」，引發網友齊聲撻伐，認為駕駛行為是十足「三寶」，更有網友留言表示「支持鞭刑」。

警方指出，該車駕駛情緒激動詢問為何不能進入，執勤警員說明該路段慢車道舉辦路跑，依據市政府交通維持計畫界定為活動管制區，未開放提供車輛通行。