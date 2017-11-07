醫師娘偷吃裝潢工 內褲有異味洩姦情

2017-11-07

〔記者黃建華／高雄報導〕高市陳姓醫師娘找人裝修房子，卻與鄭姓裝潢工暗通款曲，2人LINE對話曖昧，鄭男自誇「一夜七次郎」，陳女則提到鄭「真的有梅毒、害怕也染上」等語，陳女的老公蔡男得知2人姦情怒告離婚獲准，高雄少年及家事法院判陳女須賠100萬元，蔡男另以陳、鄭2人通姦求償75萬元，陳女不服，上訴二審昨被高雄高分院駁回。

毀了婚姻又判賠

陳姓醫師娘和鄭姓裝潢工偷情期間，鄭男還傳簡訊，要陳女「周轉個3千元買便當」，陳女從人人稱羨的醫師娘，搞到婚姻破裂，還要賠償先生百萬，真是賠了夫人又折兵。

擔任護理師的陳女，2009年嫁給蔡姓醫師，住進高雄知名豪華別墅社區，家庭美滿，未料，2012年診所與住處找人裝潢，鄭姓裝潢工與醫師娘陳女，2人暗通款曲，雙方LINE對話中，陳女：「真的有梅毒（指鄭男）」、「我都擔心萬一我也有了」，鄭男則回稱：「跟我常高潮、好幾遍」、「還有一夜七次」等語，陳女的內褲被蔡男發現有異味，經蔡男提告送驗，發現陳女內褲有男性精斑反應，DNA與鄭男吻合，陳女雖否認內褲是她的，但內褲也有陳女自己的DNA，檢方認定2人有通姦，蔡男為此訴請離婚，2016年獲高雄少家法院判准離婚，並判陳女應賠蔡姓醫師100萬元。

蔡姓醫師另以鄭、陳2人於他們夫妻離婚前，2015年2月22日晚上7時，在鄭男仁武區住處發生性行為1次，應連帶賠償精神慰撫金，經法院判2人應賠償75萬元。

陳女不服，上訴主張離婚官司已判她賠100萬元，再判賠75萬元，違反一事不二罰。 不過，高雄高分院認為一碼歸一碼，陳女明知兩造婚姻關係存續中，仍與鄭男為通姦行為，自屬故意侵權行為，駁回上訴。