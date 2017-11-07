警專被爆醫務室沒醫生 學生昏迷不准打119

2017-11-07

〔記者姚岳宏／台北報導〕警察專科學校19歲廖姓學員，上週四在3000公尺跑步測驗中昏迷跌倒，送醫至今昏迷指數剩3，恐成植物人，有學生爆料校方當時「不准同學打119求救」，家屬認為校方延誤送醫，臉書PO文要警專說清楚；警專訓導主任徐燕輝表示，張姓隊長現場有指示通知醫務室及叫救護車。

近日有警專生上網爆料「看見長官阻止女學生打119」，並直言警專醫務室根本沒醫生，PO文學生大方留下學生證：「被查就被查，我倒要看看是我配不上當警察，還是警察系統配不上我。」

廖生家屬也PO文質疑：「校方難道不懂發生事情要立刻叫救護車？」強調延誤幾分鐘，可能造成廖生缺氧，引發嚴重後果。

警專：依SOP 絕無延誤送醫

警專表示，警專35期廖姓學員當時實施3000公尺跑步測驗，當天10點51分進行最後300公尺衝刺時，忽然倒地昏迷，有學生通報在司令台的8隊張姓隊長，附近陳姓學生是受訓合格的救生員，見廖生無呼吸心跳，立刻CPR急救，邱姓教官10點57分打119求助。

根據119紀錄，救護車11點3分到達，廖生已恢復心跳，11點11分送抵萬芳醫院，目前還在加護病房觀察中。

警專強調，張姓隊長依SOP規定，先找醫務室人員處理，發現學生情況緊急後即改打119尋求協助，絕無延誤送醫一事。