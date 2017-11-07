報案變備案 警被控吃案

2017-11-07

空姐以為簽名就算報案

〔記者鄭景議、郭安家／台北報導〕詹姓華航空服員昨天在台北市議員童仲彥陪同下開記者會，指控北市警文德派出所吃案，「要報案人調監視器，自己當柯南」，未受理報案；文德所長侯宏哲表示，員警有幫調監視器，但未拍到歹徒逃離方向，被害人說要自己調監視器、與家人商量再決定是否報案，未提告就離去，因此未成案，昨天已通知被害人並補受理報案。

詹女指控，9月11日早上10點受到潑糞攻擊後，她先回家清洗，11點半與男朋友到文德所報案，當時值班的員警請他們坐在值班台旁，並協助調閱現場監視器，但發現歹徒犯案後搭乘計程車在內湖路一段下車，監視器就拍不到後續行蹤。

警：未提告離去 未成案

詹女說，一名員警直接表示這是個人糾紛，還要他們「自己調監視器」，讓她簽了受理各類民眾報案紀錄表（俗稱工作紀錄簿），下午2點40分讓她離去，雖然她當時覺得警方未積極處理，但因不熟悉報案程序，以為在警方工作紀錄上簽名就算完成報案手續，直到昨日才知原來「只有備案沒報案」。

童仲彥質疑，詹女到派出所就是要提告，但警方要詹女自己調私人監視器，沒受理報案，拖2個月無消息，導致當事人昨天又受害，痛批「警方太誇張」。

詹女的男朋友說，一般小老百姓不知道報案與備案的差別，警方應該要更積極妥切的處理。