同一地點／空姐才被潑糞 又遭潑滾燙瀝青

2017-11-07

〔記者鄭景議／台北報導〕30多歲詹姓華航女空服員昨早10時許送小孩上課後，行經台北市內湖區文德路66巷時，遭2名戴鴨舌帽及口罩的不明男子趨近攻擊，一人將她推倒在地，另一人持加熱過的瀝青朝她潑灑，造成詹女手背手肘挫傷、臉部頸部輕微灼傷，頭髮也沾染瀝青，幸送醫包紮無礙。

這已非詹女第一次遇襲，9月11日上午10時許，她也在同地遭歹徒攔阻，並潑灑疑似混合糞便與尿液的不明固液體，詹女指控當時曾向台北市警內湖分局文德派出所報案，但警方未積極調查，有吃案之嫌。

半年前開始被跟蹤

詹女兩度遇襲，昨求助台北市議員童仲彥並召開記者會，詹女稱未與人結怨、也沒有債務糾紛，工作上有時會有客人要她的聯絡方式，也從未答應。

空姐稱不知為什麼

除了9月的潑糞及昨天的潑瀝青攻擊，詹女宣稱半年前曾遭人跟蹤，在回家路上看到不明人士朝她拍照，當時也有到文德所報案，但警方也只是幫她備案，未成案調查，童仲彥質疑警方一再吃案。

警方昨天主動通知詹女前來報案，詹女下午5時40分抵達派出所完成報案手續，提告傷害、妨害名譽、毀損等罪；警方指出，無法確認是瘋狂追求者或是與人結仇，會調閱周邊監視器進行調查，有媒體報導是追求者的報復動作，純屬猜測。

警方說，詹女做完筆錄後，認為只是雙方溝通及認知上有差距、警方並非吃案，接受警方說明。