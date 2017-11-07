快假釋還逃 監所人員直呼太笨

2017-11-07

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕台中監獄外役分監發生受刑人王敏旭脫逃事件，有監所人員私下表示，外役監屬於低度管理，活動空間也相較一般監所來得寬廣、人性，甚至不用打地鋪、有床可睡，如表現良好可依累進處遇級數，每月縮短4到16天不等的刑期，在外役監服刑還脫逃的受刑人，只能用「太笨了」來形容，日後被抓回不但得回一般監所、不得再申請外役監，連已獲得縮短的刑期都要全數吐回，還要究辦脫逃罪責。據悉，脫逃的王男分配到外役監服刑近6個月，已接近可報假釋階段，原本獲得縮短的刑期約28天，將全數取消，回牢後也會移回一般監獄。

獲縮短的刑期得全吐回

矯正署表示，全台共有4個外役監、分監，包括桃園八德外役監、台南明德外役監、花蓮自強外役監及台中監獄外役分監，約有1200到1300名受刑人，佔全台監所6萬2000名受刑人約2%，受刑人要到外役監服刑，須先在一般監獄服刑後才能申請，並由外役監受刑人遴選小組依規定進行審查，通常須符合初犯、沒有違規且家庭支持度高、身體狀況良好等標準。

矯正署表示，即使是初犯的受刑人，但所犯為暴力、社會矚目等重大案件，通常不會過關，如果是長刑期的受刑人，必須在一般監所服刑超過7年且累進處遇達到三級，才能申請到外役監。