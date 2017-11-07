台中外役監 強盜受刑人跑了

2017-11-07

祖母好擔心：盼孫快投案

〔記者楊政郡、許國楨、張聰秋／綜合報導〕成立2年多的台中監獄外役分監，首次傳出人犯脫逃事件！25歲強盜案受刑人王敏旭昨在蔬果菜園工作時脫逃，獄方緊急通知警方協助緝捕；獄方懷疑王男可能因家人近來未如期探視，想不開而脫逃。王男祖母昨晚對孫子親情喊話，希望王男趕快投案，回監服刑。

疑家人近來未探視想不開

中監表示，王敏旭原在彰化監獄服刑，是彰化地檢署執行案，已經服刑約1年半，因表現良好申請到中監外役分監，今年6月移監過來。

中監指出，昨天上午8時，王與10餘名受刑人搭小貨車到外役監後方菜園農場，種植蔬果、除草等，王分配到農場工寮內整理農作物，受刑人工作時分佈區域頗廣，由管理人員不定時巡訪。

昨下午3時30分，管理員第一次點名時點不到王男，派人到工寮察看，只發現丟在地上的帽子及撕下的外役臂章，四處找不到人，研判王男已脫逃。

由於菜園屬於半開放空間，中監研判王躲進相思林後，往台中市嶺東路或是忠勇路方向逃逸，脫逃時穿著白色上衣、運動長褲，已緊急通報法務部矯正署及台中警方協助追捕，王某戶籍在彰化，同步連繫彰化警方協助追查。

據指出，王敏旭2015年5月與共犯張世宏於彰化市一家電子遊樂場，見趙姓男子玩「百家樂」機台贏得20多萬分籌碼，起意行搶，由張勒住趙的脖子，王搶走趙皮包內1萬1000元，兩人事後朋分贓款；最高法院去年12月依強盜罪判王5年2個月有期徒刑確定，王今年1月入獄執行，至今已服刑10月餘。

母摔傷 妻忙照顧才未探視

中監表示，王在獄中表現良好，到外役監後每月有一次外宿機會，每週都可面會，且可讓家屬申請到外役監的宿舍住宿一晚，服刑相當輕鬆；但王男家屬最近2、3次都沒有如期來面會，雖然他有正常外宿，不排除是家庭或感情出問題，讓王一時想不開而逃獄。

王男的祖母擔心地說，王男爸爸離世，媽媽需工作養家，孫媳婦（指王男的妻子）約2週時間沒到監探視，是因為王男的媽媽最近騎車摔傷，孫媳婦必須在家照顧婆婆，「都能服外役監了，為什麼還不懂得珍惜，做出讓人擔心的事？」

祖母說，他們一接獲獄方通知王男逃獄，全家人既傷腦筋又擔心，孫媳婦已騎機車到處找人，她留在家裡照顧小孩。

中監要追查戒護疏失

中監表示，這次受刑人脫逃事件，將檢討戒護工作的流程，以防範再次發生，戒護人員應負的責任送評議委員會討論。