人妻被甩自殺 小王不知已婚免賠

2017-11-06

女獨來獨往 臉書只顯示「穩定交往中」

〔記者王定傳／新北報導〕陳姓男子與林姓人妻偷情，陳男之後刻意疏遠而分手，不料，林女卻自殺身亡，林夫發現後向小王求償100萬。新北地院法官調查，林女臉書感情狀態顯示「穩定交往中」，非「已婚」，且林夫當時因案被通緝，林女又獨來獨往，陳男應不知對方已婚，判決敗訴，可上訴。

林夫提告指出，他因發現妻子與陳男有多張狀甚親暱照片，甚且更有親吻照，不料，妻子卻因與陳男分手，自殺身亡；他認為陳男侵犯配偶權，還導致妻子死亡，提起民事告訴求償100萬。

陳男喊冤說，去年2月間，他與林女結識，雖有交往2個多月，但他從未詢問對方有無結婚，且林女獨來獨往，林夫又因案被通緝，林女看起來就是一個單身、沒有家庭包袱者。不僅如此，在交往期間，他還曾前往林女老家拜訪，對方也沒有告知林女已婚。

發現已婚後 小王提分手

陳男還說，之後某次，他陪同林女到戶籍地址拿取掛號信件時，才發現婚姻狀態資料，經追問，林女才透露已婚，及丈夫因案遭通緝等情，他知道此事後，隨即與林女疏遠並提出分手。

法官審理認為，陳男被告妨害家庭罪嫌，檢方已經不起訴，且林女臉書感情狀態，顯示「穩定交往中」，非「已婚」，加上林夫當時確實因案被通緝，可見陳男說法屬實，並無證據顯示他知道對方已婚，民事求償部分亦判決敗訴。

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