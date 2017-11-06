強吻網友手伸裙底 男大生賠42萬

2017-11-06

酒後藉故載進摩鐵

〔記者黃良傑／高雄報導〕蔡姓男大學生酒後聯絡女網友載他返家，途中藉故到摩鐵休息，一進摩鐵就強吻女網友，還伸魔爪進她的裙底，女網友掙脫哭著逃離報警，男大生坦承不諱，最後以42萬元和解，仍被判刑7個月、緩刑3年。

蔡姓男大生與小芳（化名）網交，105年11月凌晨4點與友人聚餐，他用臉書私訊女網友小芳說不敢酒駕，要她騎機車接他回家，2人經過摩鐵時，蔡男改口稱不想回家了，藉故求小芳直接載進摩鐵休息。

判7個月 緩刑3年

小芳熬不過男大生的請求，將蔡男載到摩鐵投宿休息，訂房後又稱自己喝茫爛醉無法進房，要求小芳攙扶他進房，小芳心想扶男大生進房後就離開，所以安全帽、口罩都沒脫。

不料，蔡男被扶進房間後突然自後熊抱小芳，被害人將他推開，以為只是酒後衝動，怕男大生跌倒，將他扶到床邊，蔡男竟將小芳強拉上床，扯下她的口罩和安全帽強吻嘴唇。

蔡男不顧小芳尖叫反抗，將手伸入被害人裙底撫摸，小芳拚命掙脫，哭著奪門而出，被摩鐵員工撞見，被害人逃出魔爪後報警，警方調閱旅店櫃檯監視畫面，男大生坦承犯行，調解時並當庭向女網友道歉。

高雄地院審酌案發時被告僅是名大三生，並無任何前科，酒後一時失慮和性衝動，雙方達成和解賠償42萬元，蔡男在遊藝場打工，月薪僅2萬多元，每月須分期賠償被害人，從輕量刑，全案可上訴。