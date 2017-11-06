車禍大失血險死 傷者找到救命恩人

2017-11-06

義消張慶龍 送貨途中救人

〔記者徐聖倫／新北報導〕電視台記者傅家慶今年5月間在新北市中和發生嚴重車禍，當時他股動脈斷裂血流滿地，當場一度失去生命徵象，他事後得知，在消防局救護人員抵達前，有一熱心路人第一時間上前為他先進行CPR及初步止血，將他先從鬼門關前拉回，醫護接手救回他一命，他日前在臉書發文尋人，經過新北消防局協助，終於找到他口中的「再造恩人」張慶龍。曾是義消的張昨不居功的說：「這是應該的，沒什麼！」

5月4日上午9時許，傅一如往常騎機車要前往公司上班，行經新北市中和區中山路二段往永和方向時，39歲彭姓男子駕駛的小客車當時要左轉防汛道路，但彭男未放慢車速禮讓直行車輛，傅閃避不及，撞上彭車的右後車門，倒地後當場失去生命徵象，彭男下車見狀，急忙打119求救，傅經過搶救，撿回一命。

記者傅家慶傷癒 展開感謝之旅

傅傷勢好轉後，一一向當初救援他的人道謝，事後從在場的警察及消防局救護人員口中才得知，在消防局救護人員抵達前，有一路過的陌生人先伸出援手，因此，才在臉書PO文尋人。

新北消防局 協助尋找恩人

透過新北消防局的協助，傅找到這名陌生人就是擔任送貨員的新北市消防局員山分隊義消張慶龍，張當時正要去板橋送貨，見到發生車禍馬上停車，由於他擁有中級救護技術員執照，起初他利用隨身的毛巾先進行加壓止血，但傅的鼠蹊部還是不斷滲血，他見傅幾乎斷了呼吸，趕緊進行CPR約4到5分鐘，直到消防人員前來接手，最後，傅被送醫急救撿回一命。

家中失火獲助 張加入義消

據了解，張的家裡曾失火，當時受消防人員不少幫助，他因此加入義消行列，此舉甚至還被媽媽罵「要助人也不需要做這麼危險的事」，但也無法阻擋他的決心，一幹就是10年，期間他還曾經參與復興航空空難救援。

張說，本想一直做義消直到不能動，但最近搬家忙不過來，暫時離開義消。對於這次從死神手中搶回一命，他則謙虛說：「我救人沒有想要刻意讓人知道，這是我該做的，真的沒有什麼。」