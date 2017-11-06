瘖啞台灣英雄又偷又搶 法官不給減刑

2017-11-06

〔記者黃欣柏／台北報導〕56歲的身障人士王浩，自小失去聽力與說話能力，後來成為業績百萬的超級房仲，勵志事蹟曾獲前總統馬英九接見表揚，不料後來他因行竊入獄，今年7月又強搶婦女皮包被逮；台北地院認定他不知悔改，決定不採有關對瘖啞人減刑的規定，將他判刑10個月。

今年7月27日凌晨，剛假釋出獄2個月的王浩，騎腳踏車行經台北市新生北路、民權東路口，見路旁女子疑似喝茫、走路搖晃，竟強搶對方皮包得手150元，落網後還被前主管的刑警弟弟認出，讓他當場羞愧落淚，後被依搶奪罪嫌送辦。

檢察官起訴王浩時，建請法官依刑法第20條「瘖啞人之行為，得減輕其刑」予以減刑，但北院法官認為，王浩5月底剛假釋出獄，不到2個月就犯下搶奪案，足認他毫無悔意，就算是瘖啞人也無減刑必要，審酌他犯後坦承犯行、歸還財物，且被害人不願追究，判他10個月徒刑。

房仲超級業務員 馬英九曾表揚

王浩在8個月大時，因發高燒喪失聽力跟說話能力，身體缺陷讓他自暴自棄，年少時常因毒品、竊盜等案進出監獄，直到後來因緣際會嘗試房仲工作，才發現自己的長才所在，短短3年內搖身一變成為擁有百萬業績的超級業務代表。

王浩的勵志故事曾躍上新聞版面，他還以「銅牌冠軍：台灣英雄王浩」為名出版自傳，2009年獲總統表揚，不料後來房市景氣低迷，加上他沉迷六合彩簽賭，最後重回犯罪老路，近3年來不斷因竊案、搶案入監，令人唏噓。