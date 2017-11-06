30歲女邀13歲少男同居 判刑1年

2017-11-06

〔記者黃良傑／高雄報導〕在餐廳工作的32歲陳女，前年結識13歲少男阿凱（化名），2人暱稱男女朋友，還2次在阿凱家發生性行為，陳女愛上小鮮肉，索性帶阿凱另築愛巢同居，少男的母親報警協尋，得知女子誘兒離家憤而提告，事後少男母親與陳女和解，高雄地院判陳女和誘性交5罪，應執行刑1年、可上訴。

判決書指出，陳女104年4月間在網路認識13歲的阿凱，不久便愛上小她16歲的阿凱，阿凱告訴陳女自己已滿14歲，2人陷入熱戀，意亂情迷下，陳女趁阿凱的父母不在家，連續2天在阿凱家發生性行為，隔天阿凱向陳女提議到她家住，陳女遂載小男友回住處同居。

2人同居期間，都是陳女提供吃住，並完善照護「男友」阿凱，母親透過網路、電話和兒子聯繫上，兒子想繼續和她同居，並未告知母親2人住處，但仍和家人保持聯絡，陳女曾要求阿凱回家探望父母，阿凱短暫返家後又離去，並回陳女住處。

母親向警方報警協尋，警方找到阿凱，依和誘性交罪嫌將陳女送辦，2人堅稱你情我愛，陳女表示並未限制少男行動自由，陳女向法官坦承與少男同居，阿凱也向母親求情，陳女獲阿凱的母親原諒，表明不追究刑責，合議庭審理認定雙方發生性行為，並未違反對方意願，但因和誘等罪判應執行刑1年。