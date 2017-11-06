揭發秦偉獸行第一人 濱小步訂婚戒 宅配不翼而飛

2017-11-06

〔記者姚岳宏／台北報導〕曾出面指控藝人秦偉惡行的造型師「濱小步」，上月29日與女密友舉行訂婚儀式，事後把戒指送去更改戒圍，珠寶廠商前天以宅配寄回給她，「濱小步」發現宅配袋子破了一個洞，裡面戒指不翼而飛，氣得立刻上警局備案，並把過程PO在臉書，盼「小偷」能把這枚有紀念價值的戒指還她。

暱稱「濱小步」的陳女說，她在訂婚誓言儀式後，把戒指送到百貨珠寶專櫃更改戒圍，最近造型工作滿檔，沒辦法親自去拿，才請專櫃11月3日下午寄出，隔天中午「宅配通」就寄至她家。

陳女指出，管理員簽收後，通知她下樓去拿，原本拿到時還很開心，沒想到轉身才進電梯，就發現袋子側面破了個大洞，戒指不翼而飛，感覺有工整刀痕，是刻意為之，「訂婚戒指被偷了！」她帶著監視器畫面前往派出所備案。

陳女說，以前專櫃寄過好幾次都沒發生過這種事；宅配通的劉姓主管得知，雖表示公司會理賠，但她覺得這是經過交換誓言儀式而為對方戴上的戒指，「是無法代替的」；她說現在還沒正式報案，盼小偷能良心發現，歸還戒指，她們可不追究。

「濱小步」曾出面指控秦偉惡行，之後認識現在的女密友「En Zo」並相戀，決定共度一生，上週舉行訂婚儀式，還說出欲透過合法借精借卵，「想生混血兒！」