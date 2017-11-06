糾正不得任意穿越馬路 遭訐譙菜逼八 衛哨兵扳倒囂張中士

2017-11-06

調影帶 三連罵 上兵決提告

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕陸軍裝甲旅戴姓中士收假時，酒後任意穿越馬路，遭哨長糾正，戴男不爽在部隊咆哮叫囂，上級指示哨兵林姓上兵調監視器影像，卻遭戴男辱罵：「╳你娘、看三小、菜逼八！」林姓上兵憤而提告，新竹地檢署依陸海空軍刑法，以對衛兵哨兵公然侮辱罪嫌起訴戴男。

檢憲調查，戴男是陸軍裝甲旅志願役中士，6月22日晚間11點，休假回營時因酒後隨意穿越馬路，遭當時服衛兵司令勤務的余姓哨長糾正，心生不滿，當場在現場大聲叫囂：「菜逼八，幾梯的、看三小！」（台語）、「下禮拜戰車（連）接（指服衛兵司令勤務），你們機步（連）就完蛋！」、「我是中士戴╳╳！」等語，余姓哨長遂按下警鈴，通知待命班到場支援。

排長聞聲到場處理

任職衛兵司令的中尉排長兼營部黃姓政戰官聞聲先到場處理，此時在衛兵司令待命班的志願役林姓上兵也因聽聞警鈴聲抵達，黃姓政戰官當場指示林姓上兵調取監視器錄影紀錄，以做為後續處理依據。

觸公然侮辱罪嫌 中士起訴

戴男明知林姓上兵是服衛哨兵勤務，竟當場辱罵：「╳你娘、看三小、菜逼八！」等語，林姓上兵不甘受辱，向新竹憲兵隊提起告訴。檢方認為戴男所為已觸犯陸海空軍刑法對衛兵哨兵公然侮辱罪嫌，全案提起公訴。