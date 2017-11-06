大學生想吃薑母鴨 夜闖墓園旁偷1隻

2017-11-06

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄一處納骨塔旁有個池塘，管理員在池裡放養鴨子，附近照明不佳，入夜後瀰漫著陰森氣氛，張姓大學生與休學的陸男卻以「薑母鴨」為名成立LINE群組，大前天深夜潛入竊取1隻白鴨，被人贓俱獲，被害人感謝員警迅速到場捉賊，表示若無及時「救鴨」，鴨子可能被煮成薑母鴨，祭五臟廟了。

成立薑母鴨LINE群組

2名竊嫌落網後還瞎扯：「家裡有養鴨，怕牠孤單，想找另一隻作伴。」警方怒斥大學生半夜硬闖墓園，連納骨塔旁的白鴨也敢偷。承辦員警認為：「根本是為了祭五臟廟才偷鴨！」由於竊嫌侵入他人土地捉鴨事證明確，警方訊後依竊盜罪嫌送辦。

偷到鴨離去 觸動警報器

警方查出，22歲張姓大學生夥同23歲已休學的陸男，3日深夜11時許，攀爬鐵捲門進入高雄市三民區覆鼎金公墓附近的納骨塔，用布袋捕捉了1隻白鴨，準備離去時觸動警報器，納骨塔60歲管理員王男發現報警，警方趕抵攔下2人。

經警方確認，布袋內的白鴨是王男飼養，當場人贓俱獲，竊嫌竟辯稱：「因家裡飼養鴨子，怕牠孤單，想找另一隻作伴。」但警方檢視2人手機，發現他們行竊前還成立LINE群組。群組對話中，陸男擔心被捉，可能觸犯動保法要罰10萬元，張生竟建議陸男把家裡鴨子捉來殺，但陸男說：「七辣（女友）不讓我殺。」

主人養鴨 為排水溝除草

王男表示，納骨塔旁邊有大排水溝，他特地買小鴨來飼養，讓小鴨吃大排中水草，鴨子在大排游水，也可供人觀賞，不料鴨子長大後常被偷，這次所幸警方及時「救鴨」，不然可能真被煮成薑母鴨。