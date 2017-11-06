19歲情侶當車手 家長恐遭求償百萬

2017-11-06

〔記者廖淑玲／雲林報導〕19歲小情侶未婚生子，為養小孩被慫恿當車手，只分得3600元就被逮，警方依詐欺罪移送，由於民法規定20歲為成年，2人未滿20歲，雙方家長得面臨逾百萬元的民事連帶求償，小情侶一聽難過落淚，後悔莫及。

斗六地區因地利之便，又有火車站，常被詐騙集團鎖定為車手提領贓款，近月來發生多筆遭詐欺款項案，警方成立專案小組，掌握住在台中的謝男及賴女情侶檔涉案。

未婚生子 為養小孩下海

警方昨逮捕2人，警訊時2人坦承犯行，稱未婚生子，缺錢扶養小孩，遭詐騙集團慫恿加入車手，每提領1萬元可抽2000元。

刑法規定18歲負有完全責任，但民法規定滿20歲為成年，謝男懊惱地說，前後已替集團提領9萬元，才分得3600元，加上2人都未滿20歲，雙方家長都得負連帶求償的法律責任，後悔已來不及。

斗六分局長蔡詳忠指出，台中陳男擔任詐欺車手所得8000元，被台中地院判賠85萬元，是不當所得106倍；另16歲陳少擔任車手詐得187萬元只分2000元，高雄高分院判少年及其父母應賠償157萬，提醒民眾尤其是涉世未深的年輕人，不要輕易被「工作輕鬆」、「邊玩邊賺錢」等詐騙集團吸收成員方式所騙，否則一失足成千古恨。