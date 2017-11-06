偷拍女店員如廁 阿兵哥扯「男廁滿了」

2017-11-06

〔記者王捷／台南報導〕在砲兵學校服役的徐姓職業軍人，日前涉嫌偷拍女店員如廁，被害女店員發現門縫伸出一面鏡子，嚇得放聲尖叫，徐男徒步逃跑，女店員報案後怒稱，這個偷窺狼已非第一次犯案，警方找到徐男到案說明，他原本否認，警方問既然是堂堂軍人，為何不去男廁，要去女廁？徐男才結結巴巴稱，男廁滿了，內急才到女廁。

門縫伸出一面鏡子

警方調查，24歲徐男是志願役士兵，上月放假時，步行到台南一處商場躲進女廁，用鏡子伸進隔間的門縫，偷窺女子如廁。

一名飾品店女店員如廁時發現一面小鏡子，嚇得大聲尖叫，急忙穿上褲子，到徐男躲藏的廁所敲門，並與徐男對峙，質問他「為何要偷窺？」

徐男見形跡敗露逃離現場，業者指出，徐男已不只一次偷窺，保全曾發現他涉嫌偷拍，有追捕過他，但被他溜走，沒有證據，所以沒報案，沒想到他又再犯。

警方獲報追查，發現徐男將機車停在3公里外，徒步走到商場；業者說女廁有3間，徐男躲在中間那一間，當時另兩間都有人在使用。

警方請徐男到案說明，徐男自稱是志願役士兵，不可能做這種事，警方反問他，既然是堂堂軍人，為何要去女廁？徐男才悄聲道，因為當時男廁有人。

警方又問，為何要逃跑？徐男辯稱，如廁到一半，想到軍中有業務要做，才小跑步騎車趕回砲兵學校，警方訊後將他依妨害秘密罪嫌函送法辦。