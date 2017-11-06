重機騎士卡車底 熱心人抬車救援

2017-11-06

〔記者李容萍／桃園報導〕新北市26歲劉姓大型重機騎士，昨上午8時25分行經北橫公路桃園市大溪路段，疑過彎不慎失控，越線捲入小貨車車底遭輾壓，救災人員與熱心民眾10餘人，合力抬起小貨車協助他脫困，不過劉男因顱骨破裂當場死亡。

北橫過彎 失控撞貨車

警方調查，住板橋的劉男昨早與謝姓友人，分騎大型重機車從桃園市復興區往大溪慈湖方向行駛，劉男的重機經過北橫公路10.5公里4號橋附近，過彎時不慎失控越過雙黃線滑入對向車道，重機與小貨車碰撞後，劉男被捲進車底、受困於小貨車下方，救災人員與熱心民眾10餘人，合力抬起小貨車協助他脫困，但救護人員評估劉男顱骨破裂、腦漿流出明顯死亡，並未送醫。

警方調查，50歲邱姓小貨車駕駛酒測值0，邱姓駕駛稱，每到假日都會上山採野菜，事發時對向大型重機衝過來，根本來不及反應。

存錢買重機 出遊遇死劫

騎在劉男後方的謝姓友人目擊經過，驚嚇到無法言語，事後在旁頻捶心肝，難以置信與好友快樂出遊，竟就此天人永隔；他說，劉男喜歡騎重機，出事的大型重機是劉男存了好幾年薪水買的第一輛車，沒想到會發生意外；死者家屬趕到現場，對車禍肇因沒有意見。詳細車禍原因與肇事責任待釐清。

北橫公路風景秀麗，近幾年吸引大型重機車友結伴同遊，北橫彎道多且部分路段縮減、路狹，警方呼籲駕駛人行經該路段一定要減速慢行，避免超速行駛，機車過彎也應避免緊急煞車，以免打滑摔車。