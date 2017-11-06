小三傳A片「精神外遇」 妻求償敗訴

2017-11-06

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕陳男的妻子查看老公的手機，赫然發現小三胡女LINE一段口交影片給老公，發嗲「給你想我的時候看，不能給你的好兄弟們看喔，怕他們受不了…。」2人還討論看了舒不舒服、是否有高潮？陳妻氣炸控告2人侵害配偶身分權益，各求償30萬元，新竹地院民事庭法官認為，陳妻連2人是否曾見面都無法證明，光憑一段A片也只能算是「精神外遇」，駁回陳妻之訴。

陳妻控告，先生與胡姓小三以LINE互傳曖昧訊息及影片，逾越正常男女分際交往，造成她精神痛苦，對2人各求償30萬元。

陳男說，胡女是在臉書認識不久的網友，彼此認識不多，只是偶爾會在LINE上打招呼開玩笑的朋友，胡女透過LINE表示要幫他過生日，也遭他拒絕，胡女也不知他已婚，妻子利用他幫孩子洗澡空檔，私自解除他手機密碼，翻拍手機內LINE訊息內容，要求妻子違法取得的證據不得採信。

胡女則說，在本案訴訟前，她和陳男根本沒見過面，僅有空時會以LINE聊天，因離過婚又有小孩，平時聊天較無禁忌，會談到或傳送有關性愛的內容，而她LINE給陳男的數秒影音檔，是分享與前男友間的性愛影片而已。

法官認為難證實兩人越軌

法官勘驗2人的LINE通訊紀錄，發現胡女曾傳送與不詳男子口交影片給陳男欣賞，並表示：「給你想我的時候看，不過你看賴的A片都來不及了，不能給你的好兄弟們看喔，怕他們受不了…。」等語。

法官認為，倘若這段性愛影片內容確實為2人間所為，胡女何必要對陳男說這些話？法官感嘆，由於網路高度虛擬性質，難認2人的確在現實生活中，有進一步越軌交往之意，陳男聲稱與未曾謀面的女網友互通曖昧言詞行為，已傷害配偶付出之情感與信任，固有可議之處，但這與實際越軌的親密肢體舉動，仍然不同。

法官認為，陳妻無法舉證2人曾見面，或有何實際親密舉動，就難以認為侵害配偶身分法益，不得據此求償，全案駁回。