攔截高純度安毒原料 黑市價5億

2017-11-06

〔記者廖雪茹／新竹報導〕20歲的林姓男子等4名嫌犯，疑似受毒品集團指使運送製毒原料，警方前天在新竹縣查獲，起出製造甲基安非他命的先驅原料氯假麻黃鹼660公斤；警方表示，這批貨純度高達91%，可製成528公斤甲基安非他命，供1320萬人次吸食，黑市價5億元，所幸在毒品被分裝前早一步攔下。

可供1320萬人次吸食

緝毒專案小組前天下午跟監一輛小貨車，發現小貨車來到竹北鳳山溪旁產業道路，準備由2輛自小客車分裝載運毒品，當場逮捕林、蘇、陳、邱等4名嫌犯，在車上起獲第四級毒品氯假麻黃鹼共55箱、重量660公斤，現金6萬3000元、K盤及刮刀2組。

氯假麻黃鹼純度高達91%

新竹縣警察局鑑識科股長王明偉說，查獲的氯假麻黃鹼純度高達91%，而一般查獲的純度在50%至60%間，警方從林嫌住所取得的資料發現，製毒期程已由傳統的7天縮短為4天；而查扣的總量，經純化程序後約可製成528公斤甲基安非他命，足供1320萬人次吸食，相當驚人。

4名嫌犯年僅20幾歲

專案小組表示，4名嫌犯年僅20來歲，應是受毒品集團指使運送原料，懷疑製毒工廠設在南部，主嫌卻刻意選在北部港口偷渡上岸，企圖避開檢警查緝，全案依毒品罪嫌送辦。

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