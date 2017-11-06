混毒雜質多 複合檢驗包易誤判

2017-11-06

〔記者吳昇儒／綜合報導〕台北市警局刑事鑑識中心毒品檢驗專家邱冠維巡官指出，毒品初步檢驗，分化學呈色法及免疫分析法。化學呈色法是利用化學反應，使檢體呈現不同顏色，準確率高，但單一試劑只能檢測少部分毒品成分、適用範圍小，且部分試劑成分具有危險性，如檢測海洛因用的Marquis試劑中便含有強酸成分，僅適用於固體檢體，液態毒品便不適用。

而免疫分析法是利用具專一性的抗體、抗原互相結合原理，檢測特定成分，目前複合式檢驗包，都是使用該方式檢測，優點是一次可以檢測多種毒品、方便快速，但人員若操作不當，檢測易失準。如混合型毒品咖啡包，是將毒品磨碎後，隨意加到咖啡包中，未均勻混合，若採樣時未採到毒品顆粒，就會驗不出來。

優點是可驗多種毒品

一名資深的鑑識人員指出，警方查獲的毒品大多經過稀釋、摻雜物品，可能加入葡萄糖、冰糖等雜質，而複合式毒品檢驗包是使用毒品標準品進行檢試，警方查獲毒品往往摻有雜質，這個變數檢驗包無法考量，因此檢測結果易不準確；而取樣過量、過少，或等待時間太久，也會影響結果。

據悉，目前有廠商推出手持式毒品檢驗儀，準確率和傳統單一型檢驗試劑相同，且能驗出混合式毒品，因造價較高，目前僅幾個經費較充裕的縣市購買使用。

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