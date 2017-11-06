檢驗烏龍 真咖啡驗成毒包

2017-11-06

男遭攔查送辦 複驗還清白

〔記者吳昇儒、邱俊福／綜合報導〕毒品檢驗搞烏龍！一名毒品列管人口日前被基隆警方攔查，在車廂內起出沖泡式咖啡包，警方以複合式毒品檢驗包檢驗，驗出二級毒品反應，男子不斷說「警察先生，這真的是咖啡，沒有混毒品啦！」仍被送辦，所幸經刑事局複驗，確定是咖啡粉末，烏龍一場，還男子清白。

警方推測，可能是許多原料混合（如本案咖啡包內有奶精），加上包裝的容器不乾淨、雜質太多，致毒品檢驗包誤認，呈現偽陽性。刑事局表示，檢驗包的初篩試劑，是各縣市編列預算向合格廠商購買，因新型態毒品混合、多變化，基質複雜，才出現這種錯誤狀況，但初篩錯誤率未達1%。

基隆警方指出，一名毒品列管人口被攔查，警方在車廂內起出一沖泡式咖啡包，男子否認持毒，但警方以初篩檢驗包檢驗卻驗出二級毒品反應，將男子送辦；事後刑事局以HPLC（高效液相層析法）、GC-MS（氣相色譜法—質譜法聯用）再次檢驗，卻無毒品反應，顯示咖啡包內真的是咖啡粉末，讓偵辦人員傻眼。

律師︰非警方疏失

另一起是查獲50瓶疑含有二級毒品的神仙水，持有者向警方承認確實想混入毒品後販售，可是還沒加入毒品，裡面只有調味劑。警方利用複合式檢驗包測試，卻出現二級毒品反應，送到刑事局檢驗，又是烏龍一場。

律師柯林宏指出，警方在合理懷疑下，質疑行為人非法持毒，進而施行扣押等偵查手段，再依初篩結果佐證，依法送辦，就算試劑誤判，也並非警方疏失，不能因此究責。

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