醫師︰注射安毒 吸收快加速死亡

2017-11-06

〔記者周彥妤／台北報導〕台北榮總臨床毒物與職業醫學科職業傷病防治中心主任楊振昌表示，安非他命是一種中樞神經興奮劑，使用後，會產生冒汗、手部發抖、臉紅、心跳加快、血壓升高等反應，甚至會有幻覺，嚴重導致昏迷死亡。若以注射方式施用安非他命，相較於吸食，吸收速度更快，更易加速死亡，最快可能數分鐘內就起作用。

肌肉鬆弛劑種類多

至於肌肉鬆弛劑，楊振昌說，肌肉鬆弛劑種類很多，有時開刀、麻醉也會使用，甚至安眠鎮定藥也有此類成分，主要功能在抑制腦部或肌肉，可能會影響呼吸，若因而喪命，與種類及用量均有關聯。

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