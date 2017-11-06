猛男約砲注毒助性 共度春宵愛侶暴斃

2017-11-06

〔記者王冠仁／台北報導〕擔任按摩師的42歲謝男，透過網路結識29歲髮型設計師陳男，兩人大前晚到謝男租屋處，將安非他命粉末以針筒注入體內，還施用肌肉鬆弛劑「助性」，共度春宵後，隔天謝男叫陳男起床一起吃早餐，他推陳男兩下都無反應，陳男已無生命徵象，謝嚇得報警，陳男送醫仍不治。警方研判陳男恐因以「水路」方式施打安毒才暴斃，將化驗遺體釐清死因。

警疑施打安毒致死

警方調查，自稱開設按摩工作室、以擔任按摩師為生的謝男，住在台北市中山區，他在內江街另有一租屋處，用來堆放雜物，從臉書的照片可見謝男體格壯碩；謝男日前透過交友軟體，結識擔任髮型設計師的陳姓男子，兩人在網路上相談甚歡、互有好感，於大前晚約砲。

當晚兩人「自備」安非他命與肌肉鬆弛劑，前往謝男的內江街租屋處，兩人進屋後，將安非他命粉末以針筒往體內注射，還施用肌肉鬆弛劑，再一同翻雲覆雨。

隔天謝男睡醒後，想喚醒枕邊的陳男共進早餐，他推陳男兩下卻無反應，進一步查看，赫然發現陳男動也不動，已無生命徵象；謝男嚇得報警，救護人員透過電話指導他對陳男施做心肺復甦術，救護人員趕到後再將陳男送醫，急救後仍不治。

警方在現場找到約1公克的安非他命殘渣、神仙水、肌肉鬆弛劑，與疑似裝有藥物、毒品的各式瓶罐。謝男事後坦承有施用毒品，對毒品來源僅稱是朋友給他，「不知道怎麼會這樣」。

陳男的家屬接獲通知趕來警局，發現愛子死得不明不白，氣得大罵「我要告死他！」警方除將謝男依毒品罪嫌送辦，也將進一步追查毒品來源，並釐清陳男確切死因。

資深刑警指出，通常毒蟲施用安非他命，大多是以吸食器燃燒安非他命後吸入揮發的氣體，鮮少有人將安非他命溶於生理食鹽水再以針筒注射入體內，因為安非他命是結晶硬塊，就算磨成粉末也很難完全溶於水中，若以「走水路」的方式注射，不僅容易讓血管阻塞，劑量若沒拿捏好更可能暴斃身亡。

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