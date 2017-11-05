果園種大麻 騙舅舅是九層塔

〔記者王捷／台南報導〕呂姓男子向當荔枝農的舅舅租地，自稱要當「農夫」種「有機蔬菜」，卻私下偷種大麻，由於大麻帶有一股濃烈的九層塔味，舅舅也好奇詢問栽種何種蔬菜，呂男誆稱是九層塔田，還拜託舅舅幫忙澆水照料，警方挖出20多株印度混合種大麻，將呂男及其舅舅依毒品罪嫌送辦，舅舅氣得大罵：「我以為是九層塔。」
幫澆水列共犯 舅大罵
警方調查，40歲呂男找上在沙崙種荔枝的舅舅租地，瞞著舅舅種大麻。由於呂男栽種的大麻屬於印度大麻混合種，植栽比一般大麻矮小，葉子也不像一般大麻是5葉或7葉種，而是3葉種容易結花，加上氣味類似九層塔，舅舅信以為真，還不時幫呂男的大麻澆水。
警方獲報後追查，發現呂舅的果園佔地廣大，加上大片果樹有如迷宮，呂男的大麻田藏身在果園裡，所幸警方有取締大麻經驗，熟知大麻味道，聞出大麻特有的嗆味，循味找到大麻田。
警方在大麻田挖出20多株印度混合種大麻，發現現場有30多個坑洞，懷疑是已經採收的大麻，並在呂男住處起出大麻種子與大麻半成品、10包90多公克的大麻花，以及用來烘大麻的電暖扇。呂男否認販毒，供稱大麻收成後全供自己食用。
警方到果園時，呂舅當時也在果園，雖然呂舅宣稱不知情，但警方發現果園負責人就是呂舅，且將土地出租給呂男，以及曾幫忙澆水照顧大麻，將呂舅列為共犯送辦。