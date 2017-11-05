滿滿感謝 刑滿出獄 月領40K

2017-11-05

〔記者林嘉東／基隆報導〕「我的心中，只有滿滿的感謝！」41歲男子廖俊閔，因為工作不穩定，心情惡劣下經常買醉，連續酒駕被判刑入監，人還在獄中就開始擔心未來出獄後「我的未來怎麼辦？」結果他幸運地，服刑中獲安排外出工作，一出獄就有月薪4萬多元的穩定工作，從此人生變彩色。

幸運搭上新制 表現好獲工作

基隆看守所配合法務部推動「自主監外作業」，首批受惠收容人廖俊閔出監後，馬上與社會無縫接軌，廖昨天開心說：「謝謝政府對收容人的照顧！」他因2年內4度酒駕，入監服刑1年半，出獄前一個半月，與同樣收容在看守所的46歲金姓收容人，幸運搭上法務部新制。

廖、金2人今年6月獲所方選上參加自主監外作業，在更生保護會基隆分會主任蔡宜芳輔導下，到潔安環保公司「上班」，日出而作、日落回監；廖俊閔因為工作認真表現好，9月出獄後，就直接在潔安公司上班。潔安環保公司負責人陳興餘表示，全力支持這項政策，讓收容人出獄後馬上有機會獲得工作。

廖說，很感謝看守所遴選他參加自主監外作業，讓他不但得以和社會銜接，而且出獄後即有穩定工作，真的好感謝。

未出獄月薪2萬遠勝監內作業

金姓收容人因業務侵占罪入監，年底才出獄，他對於自己有機會參加監外作業，也直說「好幸運，真的很棒」，目前人還沒出獄，但在潔安工作月薪2萬多，比在監所內作業好很多，可以存比較多錢；金男對於自己的未來， 已由過去徬徨空虛，變得充滿了信心。