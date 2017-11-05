粗心爸外出買消夜 2歲女童懸4樓窗外

2017-11-05

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市前晚發生一起離譜的兒童居家安全事件，父親外出買消夜，將年僅2歲大女兒及6月大女嬰獨留在家，女童疑為了找爸爸爬上住家4樓鐵窗卻摔下，頭部卡在鐵窗縫隙，小小身體懸在半空中，眾人驚呼聲中，1名外籍男子冒險爬上4樓遮雨棚，用手撐扶女童身體等待消防人員趕來，女童最後獲救，現場響起一陣歡呼及掌聲。

目擊民眾說：「看到都快哭了！感謝見義勇為的人和消防隊員」，另有不少人直斥：「家長也太誇張了吧！」

民眾拿毛毯棉被 準備接人

警、消表示，女童如何攀爬鐵窗不得而知，直到她懸在半空中的慘叫聲驚動鄰居，由於女童「掛」在鐵窗下方，整個身體懸空在外搖搖欲墜，民眾除了報案和救援，也有人拿來毛毯、棉被跑到樓下待命，深恐女童「掛不住」墜下。

老外英勇爬牆撐扶防墜

情況危急之際，年約30歲住在對面、從事貿易工作的外籍男子，火速找來梯子欲攀爬救援，因長度只能架到2樓，他不顧自身安危，冒險徒手從2樓外牆爬上4樓，站在遮雨棚上一手緊抓鐵窗，另手撐扶著女童身體，圍觀民眾也嚇得不斷驚呼。

桃園市消防局大有消防分隊6名隊員趕抵後，準備破門時，女童爸爸這才從外面返回，開門讓隊員趕到窗邊，消防員動用器材剪斷窗條時，提醒外籍男：「很危險！扶好女童、顧好自己」，最後剪斷2根窗條將女童拉回屋內，再將外籍男拉起，結束一場夜半驚魂記。

女童爸爸說，妻子上大夜班，晚上都由他獨自照顧2個女兒，當時只是下樓買消夜給小孩，一時疏忽沒想太多；警方估計爸爸將兩幼女獨留屋內逾10分鐘。

鋸鐵窗拉上2人 民眾歡呼

消防員指出，小女童受困時害怕尖叫，後來情緒才平穩下來，脫困後幸未受傷，咿咿呀呀喊著「爸爸、媽媽」，說不清為何要爬上窗戶；消防員說，女童體重約7、8公斤，估計卡住的時間超過10分鐘，幸有熱心男子撐扶住她，爭取時間等待救援。見義勇為的外籍男不願受訪。

因女童爸爸違反「兒童及少年福利與權益保障法」不得讓6歲以下兒童獨處的規定，警方已通報社會局處置。