北市警好忙....50天要拍出微電影 拍不好要處分

2017-11-05

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警察局為宣導犯罪預防和警察形象，發文要求轄下各分局、大隊等20個單位，各自遴選員警成立「微電影製作小組」，50天內要製作出1部微電影，沒拍好的會受到申誡等處分，主管也要遭連坐。由於北市警力一向吃緊，各單位還得撥派人員拍電影，不少單位員警大喊吃不消，連連叫苦：「大製片家，饒了我們吧！」

單位主管也要連坐

負責督導承辦的市警局公關室，提出「預防犯罪」微電影比賽執行計畫，要求轄管14個分局、刑警大隊、保安大隊、交通大隊、婦幼警察隊、少年警察隊、捷運警察共20個單位，各自挑選出「人才」成立微電影製作小組。

公關室同時要求從上月30日開始拍攝，截止時間為12月18日，意即須以50天時間拍出1部電影，內容必須有關「警察公益形象」、「警察故事」、「鐵漢柔情」、「創意KUSO」等。

基層喊：饒了我們吧

評分標準則分成特優95分以上、乙等79分以下等4種，依成績給予3萬至5萬元不等獎金。但為免有單位為了交差「亂拍」，提出一旦評核分數未達70分，承辦人申誡1次，未達60分，申誡2次，業務主管則連坐記申誡1次。

各單位接到拍電影公文後，幾乎個個反彈，認為台北市勤務繁重吃緊，還要抽調人力組建微電影小組。有人氣得說：「我們是警察，不是演員」，也有人調侃台北市警局成了「美國好萊塢台北分部」。

據了解，以往市警局對有意願製作微電影宣導片的單位，多採取「沒期限，不勉強，精緻化」的要求，即便事後有作品獲得讚賞或招致批評，業務承辦人也只有嘉勉或行政獎勵，並無懲處，所以有員警願意利用私人時間招攏同好製作拍片。

局長滅火：不會懲處

北市警公關室昨獲知基層反彈後，緊急滅火表示，這個計畫「尚未核定」，是由承辦人先將計畫傳送各單位廣徵意見，以利研訂周延、適切的計畫。市警局長陳嘉昌說，這個計畫「只有鼓勵、不會懲處」。