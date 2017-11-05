工讀遭詐5萬5 驚爆超商壓榨少給薪

2017-11-05

誤信店長來電 購買遊戲點數

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投名間鄉名松路1家全家超商加盟店，17歲楊姓工讀生與家長指控，上月10日有歹徒假冒超商主管等身分來電，要求幫忙結清帳單與儲值遊戲點數，楊少誤信遭騙5萬5000元，超商負責人不報警，卻要楊少賠償並逼簽欠據，且直接從薪水扣款；超商還被指壓榨工讀生，家長指稱，超商支付兒子時薪低於法定的133元，且未投保勞保，店內另有11名員工都有薪資短少情形。

全家指若屬實 會要求加盟店改進

記者前往超商採訪，賴姓負責人只說「一切交總公司答覆」；全家超商公關表示，若查證屬實，會要求該加盟店歸還短缺薪資，並進行勞動輔導、教育，以符合法令規範。

時薪125元比法定少、無勞保

在超商擔任工讀生的楊姓少年表示，當天接到1名女子來電，對方自稱是「擔當」（超商LINE內部群組1名女主管的暱稱），詢問他的手機號碼與名字後，要求他將牛奶整理好，讓他誤認確是女主管來電。

楊少說，不久又接獲1女來電自稱店長，要求幫她結清4萬元帳單與儲值1萬5000元遊戲點數，事後她會付錢入帳，他一時不察依對方提供的帳單條碼代號付款，並把購買遊戲點數的序號LINE給對方，賴姓負責人事後發現現金短缺，要他賠償。

家長不滿 店家逼少年簽借據

楊少家長說，超商遭詐，賴男未立即報警卻只找兒子索賠，甚至逼簽欠據、直接從薪水中扣款，兒子被嚇得乖乖配合，承受極大心理壓力。

家長指控，他根據兒子簽下的欠據，發現兒子時薪僅125元，比法定133元少，且到職4個多月以來未獲投保勞保；孩子反映至少有11人的薪水都被少給。家長表示已向南投縣政府社會及勞動處投訴，並向勞保局檢舉，此外，賴姓負責人在名間鄉另有1間超商，呼籲縣府一併清查。

少年指至少11人薪水被少給

警方昨表示，已受理家屬報案，正全力追查詐騙案歹徒。