灌藥害死女信徒 莊圓大師認罪

2017-11-04

莊︰已退休 不再跳佛舞

〔記者黃捷／台北報導〕自稱「莊圓大師」的男子張莊圓，去年對蕭姓女信徒強灌調合烏醋的強胃散，害蕭女休克死亡，事後被依過失致死及違反醫師法等罪嫌起訴；張男先前否認犯行，士林地院昨開庭時改口認罪，雙方和解，蕭女家屬同意給予緩刑，庭後張表示自己退休了，「以後不再跳佛舞了！」

張男說，未來會好好靜坐、閉關，不再開課和發表佛舞，感嘆自己「人在江湖身不由己」，對外界負評很悲傷。

張男在新北市淡水區經營「心靈成長佛教會」道場，2010年起上網發布自創佛舞爆紅，去年8月在「排解身心靈負面能量」課程中，與女信徒趙俶華、許雅惠聯手，對被害蕭女強灌強胃散、黑醋等混合物，害蕭女狂吐9小時後送醫不治，3人均遭訴。

張男原本辯稱自己憑「直覺力」調配藥物，自己吃了都沒事，辯稱蕭女因自身健康因素死亡；趙、許也稱與蕭女是好友，不會害她。

士林地院昨天開庭，法官再度詢問，3人改口認罪，表示已跟家屬和解，大部分和解條件均已履行，其餘部分也會在1年內完成；蕭女家屬同意附條件給予3人緩刑，檢方表示尊重家屬意見。

蕭女家屬委任律師鄭崇文庭後表示，對方律師積極尋求和解，家屬有感受誠意，對方在交付道歉信函及部分和解金之餘，還表示想當面致歉，此部分家屬已婉拒，具體和解條件不便公開。