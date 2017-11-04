舔耳強吻女職員 前財部高官判刑

2017-11-04

〔記者張文川／台北報導〕前財政部秘書處長黃麗鯤，前年任內兩度對部內1名女職員襲胸、強吻又舔耳，女職員私下錄影自保，隱忍到黃退休後才提告；黃在台北地院審理時認罪，道歉賠款，法官依2次強制猥褻罪併判11月徒刑、可易科罰金33萬元，緩刑4年，緩刑期間交付保護管束。

66歲黃麗鯤曾任財政部賦稅署主任秘書、財政部北區及南區國稅局副局長等職，前年退休後轉任台灣金融資產服務有限公司總經理。

判決指出，前年8月17日傍晚，部內其他同事陸續下班，被害女員工仍在處理公務，時任秘書處長的黃麗鯤趁她埋頭辦公時溜到身後，出其不意彎身低頭，用雙手扳過她的臉，強吻且伸舌舔耳，女職員被突如其來的舉止嚇一大跳，用力推開黃。

9天後黃麗鯤故技重施，再次趁辦公室只剩被害人時靠近，女職員悄悄開啟手機錄影功能，黃先假裝與她談公事，接著伸手摟腰搭肩，被害人試圖閃躲，黃握住她的手與脖子，以身體壓住被害人強吻，並伸手撫摸胸部，被害人掙扎推開，黃才離開。

被害人隱忍到黃麗鯤退休，持錄影畫面報警，黃被約談時否認犯案，直到檢警出示影片，才改口「快退休了很捨不得，是長輩對晚輩的關愛，沒有性侵意圖」，北檢今年3月將他起訴。

北院審理時，黃麗鯤認罪，寫道歉信由法官轉交被害人，並達成和解，賠償金額保密。法官認為黃男為逞一時色慾，不知尊重他人身體與性自主意願，依此判刑。