消防員火場殉職 7天後同學車禍亡

2017-11-04

才嘆林永軒英年早逝

〔記者周敏鴻／中壢報導〕新竹縣21歲消防隊員林永軒7天前火場殉職，同樣擔任消防員的警專同期同學王冠昇，日前還稱讚「林永軒很盡責」，感嘆同學英年早逝，沒想到王員昨天騎機車行經桃園中壢時，不慎與大貨車碰撞重傷，送醫搶救仍回天乏術，讓親友與同事悲痛不已。

未料同學王冠昇遇死劫

22歲王冠昇與林永軒都是警專33期同學，王員去年畢業後分發桃園市消防局永安消防分隊擔任隊員，常常告訴家人「工作很快樂」；同事也說，王員個性活潑、開朗，是個隨時讓人感到溫暖的陽光男孩，對工作也很認真，因意外猝逝讓人非常不捨。

警方調查，王冠昇昨天上午8點下班，上午11點多騎機車沿中壢區中正路四段往觀音方向，46歲王姓男子駕駛大貨車當時行駛在內側車道，準備變換到外側車道時，不慎與王員機車碰撞，機車失控撞上停放路旁的自小客車，王員頭部重創，緊急送往壢新醫院搶救，中午12點43分宣告不治。

大貨車駕駛王男無酒精反應，警方依涉嫌過失致死罪移送桃園地檢署偵辦，同時調閱周邊監視器，進一步釐清肇事責任，家屬接到噩耗已從高雄北上。

永安消防分隊表示，王員雖然才畢業年餘，對工作敬業又負責，今年8月4日上午有落水男子卡在永安漁港港區海面船隻之間，王員獲報後趕到現場，第一時間跳下水綁繩、拉人上岸，讓落水男子的家人非常感謝。