迷戀按摩師 恐怖客人自殘求愛

2017-11-04

〔記者王捷／台南報導〕經常被電視台綜藝節目採訪的台南某按摩店，近來出現「恐怖客人」！張姓男子迷戀按摩師小鳳（化名），連續10多天到按摩店堵人，還自殘露出傷口示愛，小鳳嚇到不敢上班，男友也出面跟張男談判，但張男仍狂傳簡訊，甚至拿利器刮花她的車子，小鳳已向台南市警二分局提告，警方將依妨害自由、恐嚇及毀損等罪嫌傳喚張男到案說明。

告白被拒仍痴纏

小鳳說，她在按摩店上早班，今年張男來按摩，因為工作需要，她與張男有互留LINE，一開始互動正常，張男也常常指定她按摩，沒想到卻是噩夢的開始。

小鳳表示，張男在8月間突然向她告白，因為她只把張男當客人，因此婉言拒絕，不久後她休了一個星期長假，第一天上班時發現張男竟到店裡堵她。

露割腕傷口嚇人

小鳳指出，張男當時表示要送早餐給她，還露出割腕自殺的傷口給她看，她嚇到把早餐掉到地上，沒想到張男事後傳簡訊宣稱因為早餐摔地上，讓張男又割腕一次，她直覺張男心理不正常。

由於張男不斷向小鳳示好，還自稱已與交往15年的女友分手，同時不斷買禮物、早餐送往按摩店，小鳳好言要求張男停手，但張男卻表示已花了「畢生積蓄」買了2萬多元的禮物，還強迫小鳳收下，兩人因此發生不快。

還拿利器劃轎車

小鳳說，張男經常把車停在按摩店對面停車場，一看到她上班，就進來指名按摩，店家好幾次拒絕也沒用；小鳳表示，她已有正常交往的男友，曾請男友出面與張男溝通，要求張男不要再騷擾小鳳，但遭張男反嗆：「要在哪裡停車，是我的自由」。

最讓小鳳心驚膽跳的，是張男曾拿利器劃壞她的轎車烤漆，擔心張男哪天會傷人，與男友協商後決定報警處理。