困山區7天撞見熊 薄衫男靠「賴打」脫困

2017-11-04

上山採菇被放鴿子

〔記者黃佳琳／高雄報導〕僅著單薄衣物的高雄市旗山黃姓男子，和友人相約上山採牛樟菇，卻在山上被友人「放鳥」，因不熟悉地形迷蹤7天，僅靠著打火機生火取暖及喝溪水求生，期間一度撞見2隻台灣黑熊帶著幼熊，驚嚇不已，最後自行沿著溪流走出山區脫困，搜救人員直呼是「奇蹟」。

警方指出，50歲黃男和張姓友人上月27日相約前往桃源藤枝山區採牛樟菇，黃依約到場，等了3小時一直不見友人出現，他回想說：「那時候心裡面突然感到一陣恐慌，耳邊不斷傳來『張xx不會來了』的聲音。」

黃男心慌意亂，竟在深山內亂走，等到回過神時，已不知身處何處。黃男的同居女友當晚見黃男沒回家，又聯絡不上他，擔心他在山上出意外，連忙報警。

警方會同消防局、林務局及民間單位組成救難隊，在黃男可能失蹤的山區找了6天，一直未見他的下落，當救難人員懷疑他可能遭遇不測時，一名步履蹣跚，身體虛弱的男子突然出現在寶來派出所，向員警請求提供熱食或飯食讓他充飢。警方這才發現，眼前男子就是失蹤7天的黃男。

喝溪水 塞樹葉保暖

員警趕緊買來便當供他果腹，黃坐在派出所內邊吃便當，邊說出這7天他是怎麼活過來的。黃男說，迷路後，決定沿著溪流行走，連續7天走在溪流河床，口渴就喝溪水，夜間山上氣溫甚低，可能低於15度，他身上只穿薄長袖、牛仔褲，無禦寒衣物，真正體會到飢寒交迫的情境，還好身上帶有一只打火機，晚上睡覺時躲在大石頭旁遮風，用打火機生火，或是拿樹葉塞在衣服裡取暖，白天採野菜充飢，幸運未發生失溫情況。

遇3隻熊 以為會沒命

他說，沿溪而走時，曾發現河對岸有兩隻台灣大黑熊帶著幼熊到溪邊喝水，一度擔心黑熊會過河攻擊他，但黑熊可能以為他是獵人，不一會兒自行逃進山林內消失。

自行脫困 上警所求援

黃男幸運活著下山，不過他和警方對談時，說出是要上山採牛樟菇，雖然警方沒有在他身上發現違法或禁採物品，但仍將他依違反森林法罪嫌函送法辦。