堆高機夾安毒 台印聯手抄89公斤

2017-11-04

〔記者邱俊福／台北報導〕全力反毒是行政院長賴清德的施政主軸之一，警調等緝毒機關都動了起來！刑事警察局與印尼警方聯手，破獲跨國毒梟在堆高機夾藏安非他命，企圖從高雄港以貨櫃走私至印尼，一舉起獲89公斤安非他命等，逮捕3名接貨的印尼男嫌，這批毒品黑市價上億元，刑事局正追緝幕後操控的台灣毒梟與共犯。

刑事局今年9月獲報，有大批藏在貨櫃的毒品抵達印尼海關，因手續未完備，半年來始終無法通關，毒梟前後已派多組人馬前往疏通；我方與印尼警方組專案小組偵辦，發現一個放有堆高機的貨櫃可疑，暗中以切割機破壞，果然夾藏大批安毒。

警方不動聲色，刻意讓這批貨櫃通關，一名印尼酒店媽媽桑前來辦理通關手續，有3名印尼男子出面領貨；專案小組上月27日夜間至28日凌晨，在雅加達市及坦格朗市等地區搜索查緝，逮捕3名男嫌，把堆高機內重達89公斤的88包安毒、2包K他命全數帶回。

刑事局表示，落網男嫌中有1名精通華語，警方正循線追緝隱身幕後的台灣籍毒梟。

另一方面，32歲男子陳韋憲涉嫌在雲林縣土庫鎮一處三合院設置毒咖啡包分裝場，分裝後透過友人楊劉輇銷售，警方逮捕陳男等2人，起獲413包毒品咖啡包、1萬顆一粒眠及2把仿金牛座JP915改造手槍等贓證物。

法務部調查局近來也破獲多起量大的毒品案，包括剷除一間MMA（超級搖頭丸）製毒工廠，起出15公斤成品、半成品。