抄進階版搖頭丸 劇毒可害25萬人

2017-11-04

〔記者陳慰慈／新北報導〕製毒入監的男子洪元勛，出獄後在公墓旁設置製毒工廠，與林宏盛、莊文耀製造毒品MMA（俗稱超級搖頭丸），準備販售給北區藥頭在夜店牟利；超級搖頭丸毒性劇烈，施用超過30毫微克就可能致死，所幸調查局新北市調查處及時查獲，避免這批提煉後可供25萬人施用、粗估黑市價7500萬元的15公斤成品、半成品（見圖，記者陳慰慈攝）流入市面，洪男等3人已被收押禁見。

幸好流入市面前被破獲

新北市調處接獲線報，洪男今年8月自中國網站購買製毒原料，透過網路遊戲認識林宏盛與莊文耀，邀兩人協助製造超級搖頭丸，並將毒品製成錠狀藥丸或毒咖啡包，銷售給北區藥頭在夜店牟利；為躲避查緝，洪男在台北南港山區的公墓旁，租下一間鐵皮屋充當製毒工廠。

製毒工廠周邊裝設監控系統，調查官為免打草驚蛇，只能在農曆七月間，躲藏墳墓間監控，忍受蚊蟲叮咬、野狗突襲，後來發現工廠後方有小溪，溯溪繞到工廠後方，就能躲過監視系統，有調查官前往現場勘查，踩到滑石摔傷，而工廠散發的濃濃化學藥劑味，更讓他們渾身不適。

經過2個月埋伏觀察，上月31日，調查局出動40名幹員前往製毒工廠，怕貿然衝入，林、莊男會湮滅證據，還特別等到兩人外出才逮人；洪男則是在家中被拘提，搜索住處時，調查官發現他家中擺滿了各種佛像、佛珠和西藏蜜蠟，想藉此保平安，可見農曆七月在「公墓」製毒牟利，賺錢也賺得「心驚驚」。