座車公器私用 雲林消防局長認了

2017-11-04

〔記者廖淑玲、詹士弘／雲林報導〕雲林縣消防局長戴天星值班期間為圖方便，涉嫌將局長座車公器私用，私自駕駛公務車前往台中，圖利油資7萬9507元、溢領超勤加班費7800元，雲林地檢署指揮雲林縣調查站，前天搜索消防局並帶回戴天星，戴坦承犯行，獲30萬元交保。

30萬元交保 自請懲處

戴天星表示，因便宜行事觸犯法令，深感後悔與抱歉，已口頭向縣長李進勇請求懲處，昨繳回溢領所得8萬7000餘元。

雲林縣檢調單位接獲檢舉，雲林縣消防局局長座車公器私用，雲林縣調查站向法院聲請搜索票，前天到雲林縣消防局搜索，帶回數箱證物，並約談戴天星、行政科長、災害搶救科科長、會計、人事、駕駛等8人。

檢方調查，戴天星歷任雲林縣消防局秘書、副局長，並擔任局長多年，對公務車使用限制應該很了解，竟圖方便私自駕駛公務車前往台中，並以公務車配置的加油卡加油，先後圖利油資7萬9507元，且值班期間應於雲林縣轄內督勤，卻駕公務車前往台中處理私務，涉嫌溢領超勤加班費7800元。

檢方認為應捍衛公務員清廉形象，以被告涉犯貪污治罪條例的侵占及圖利罪，以及刑法詐欺取財、偽造文書等罪諭令交保，另7人則請回。

消防局人員說，戴天星平時對部屬很體恤，該案是2014至2015年間發生，據「消防機關火場指揮及搶救作業要點」，消防局長為當然火場總指揮官，重大災害須到現場，休假也不例外，對於休假時救災機動性，以及公務車使用責任方面法令規範的模糊地帶，希望司法能予釐清。

內政部消防署公務車輛調派使用要點規定，公務車輛用途限於出外接洽公務、參加會議有必要者，或接待與公務有關的貴賓、勘災、救災等公務用途，以及其他緊急事故等。