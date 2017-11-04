電影門徒真實版／為拯救女友 痴男陪吸毒墜深淵

2017-11-04

〔記者張瑞楨／台中報導〕香港電影「門徒」真實版！林姓鷹架工的蔡姓女友染毒，因毒品案未到案被通緝，林男想勸她戒除，乾脆自己也吸毒，再一起去戒毒，證明毒癮不難戒除，並藉此激勵女友度過戒毒的煎熬，未料林男輕忽毒品的可怕，自己反陷入毒海深淵，蔡女上月被逮，他還販賣安非他命給同事，想幫忙籌措罰金，被警方依毒品危害防制條例法辦。

想證明戒毒不難

電影「門徒」中有一對沉淪毒海的夫妻，先生宣稱妻子吸毒成癮，他想勸妻子戒除，乾脆自己也吸毒，藉此證明毒癮不難戒除，沒想到自己沉淪毒海；妻子也說她想勸丈夫戒毒，想證明毒癮不難戒除而吸毒。

輕忽毒品的可怕

台中警方上月26日逮捕涉嫌販毒的34歲林姓鷹架工與2名藥腳，於林嫌住處查獲安非他命2小包、吸食器1支等證物，查出林嫌無前科及施用毒品紀錄，加上他有正職，對他涉入毒品案十分好奇。

林嫌坦言，數月前認識蔡女，雙方交往感情深篤，蔡女有毒癮，他苦勸蔡女戒毒未果，遂心生一計，由他跟著吸毒，再陪蔡女戒毒，兩人一起經歷戒毒歷程，戒毒的路上有他陪伴，蔡女就不會感到孤單；但他未料到毒品可怕的威力，自己也陷入毒海，吸毒後上癮無法戒除。

鷹架工被捕 悔不當初

林嫌還告訴警方，蔡女因毒品案未到案被通緝，警方上月逮捕她，他想籌措罰金，遂把腦筋動到販毒，賣安非他命給從事營建工程的同事，卻不知販毒是重罪，結果把自己的人生推向毒海深淵；林嫌言談過程十分落寞，對自己輕率沾毒懊悔不已。