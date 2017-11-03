記恨被數落 男砍前東家成重傷

2017-11-03

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市東區1日深夜發生雙刀砍人案！20歲高姓男子不滿葉姓前老闆曾大庭廣眾下數落他，前晚得知葉在海產店聚餐，便抄著兩把西瓜刀到海產店對葉男連續揮砍3刀，手上刀子還用力砍到掉落，葉被砍得全身是血，店內血跡斑斑、怵目驚心，葉被送醫後已脫離險境。昨天凌晨，警方策動高嫌投案。

抄西瓜刀砍到掉刀

案發當時有另桌酒客在海產店內吃飯喝酒，警方到場時，這鄰桌酒客都推說沒看到、不知情，即使店內一旁血跡斑斑，鄰桌數位酒客仍繼續喝酒，警方私下慨嘆人情的冷漠。

1日深夜近11點，警、消單位獲報南市東區小東路上某海產店發生凶殺案，有1名酒客遭人持刀砍傷。消防救護人員到場將右手、左上臂、上背部有3處撕裂傷、血流如注的葉姓男子（49歲）送醫急救，幸無生命危險。

客人全說沒看到 警嘆冷漠

市警一分局員警到場調查，從事板模事業的葉男，當時與3、4名的友人在海產店用餐喝酒，葉的高姓前員工（20歲）持雙刀從店外進來二話不說，對前老闆連砍3刀，葉的友人見狀阻止，還與高嫌理論約1分鐘後，高才逃離。

高男向警方表示，曾跟葉男做板模工作，後來離職，之前與前老闆在一處公開場合時，葉數落他的不是，讓他很想不開，前晚葉與他通電話表示「我在東區小東路一家海產店，這事可以過來談」，當時自己也喝了些酒，就帶著酒意與兩把西瓜刀前往，看到葉在店內，拿刀就朝葉的身上揮砍，但行凶後就覺得很懊悔。警方訊後依殺人未遂罪嫌將高男送辦。