女童母知情不吭聲︰剪都剪了 我能怎麼辦

2017-11-03

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕怎麼會有這種母親？自己的女兒被剔光頭、毆打，竟說：「剪都剪了、打都打了，我能怎麼辦？」

桃園檢警調查王男凌虐5歲女童案，發現女童被虐隔天，女童母親即已發現，檢察官葉益發曾詢問女童母親，為何身為媽媽能容忍小孩被如此對待？沒想到她卻回說：「都這樣了，我能怎麼辦？」為此，檢方昨將王男起訴後，另簽分案將女童母親列為被告，將追究違反兒少法刑責。

檢將婦列被告 追究兒少刑責

據指出，女童母親應訊時稱，之所以將女兒委託王榆貿照顧，是因她的未成年長子當詐騙車手被關進少觀所，而女兒平時就會因犯錯擔心受罰而說謊，她很擔心女兒步上哥哥後塵，加上工作忙碌無暇管教，因王自稱曾在國中、小擔任老師，才讓女兒由王接去同住照料。

檢方調查，狡詐的王男在女童母親得知女兒的遭遇後，曾傳LINE給她稱：「不要輕易相信妳女兒的話哦！」「我只能說她這樣的小孩，不能像妳這樣的方式教育。」等訊息，讓女童母親容忍、放任王男持續對女兒施暴。

鄰居落淚 不解人母為何無感

「她只是個5歲女孩，怎麼下得了手！」葉益發滿是心疼，直說這是他辦案12年來第一次看到如此惡行，痛批王男「根本就是令人匪夷所思的變態！」王應訊時也自承：「我就是變態！」

葉益發指出，王男被收押後曾請求具保，還說會寫佛經懺悔，也會到國小當志工，他聽了直接回瞪對方、一口回絕，他說：「把這樣的人放出去還得了，佛經抄給我看，只會越看越生氣！」

葉益發說，就連隔壁彩券行老闆娘看到女童被打的慘樣都不禁哭了出來，實在不解為何女童母親能毫無反應？

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