剃光頭 逼喝尿、口交 惡男虐女童求刑20年

2017-11-03

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕無辜女童淪落人間地獄！桃園市28歲王姓男子與蔡姓男友在桃園市龍潭區開設食品行，今年初僱用一名獨力照顧5歲女兒的單親媽媽，7月初起藉口幫忙照顧、將女童帶在身邊，卻涉嫌剃光女童頭髮，幾乎天天對女童罰磕頭、罰跪、逼著喝尿、抓頭撞牆，甚至用海綿與牙刷侵害女童下體等殘酷的手法凌虐，更逼迫女童口交，行徑令人髮指，惡行持續1個多月經鄰居報案揭穿，桃園地檢署偵辦將王嫌聲押獲准，昨偵結依強制性交、強制猥褻等罪提起公訴，並具體求刑20年。

此案爆發於8月28日，與王男食品行的鄰居發現女童被剃光頭且被打成貓熊眼，懷疑女童受虐而報警，案經桃園地檢署檢察官葉益發指揮桃園市警局婦幼警察隊、刑警大隊追查出令人髮指的內情。

單親媽老闆 藉口照顧施暴

起訴指出，王男打算在平鎮區開設分店，並以商店獲利會分紅，要求女童母親籌備開分店事宜，隨即以女童母親因無暇照顧女童，主動表示願意24小時代為照顧，女童從7月8日與他同住直至8月27日。不料王男為滿足個人變態慾望，在中壢區住處幾乎天天對女童施以強制性交、強制猥褻、施虐傷害等慘無人道的惡行，讓女童猶如淪落地獄。

檢方調查，王男以女童不服管教為由，在店裡剃光她的頭髮、罰她磕頭100次，女童磕到頭部腫脹還不罷休，返家後持續用手機充電線鞭打女童、命令她以狗趴式貼在地面不能睡覺，更可惡的是還要求女童喝下他尿在寶特瓶內、已經放置發臭的尿液，甚至是直接拉下褲子，要女童張開嘴喝王男所解的小便，以種種令人無法想像的惡行施虐。

罰磕頭100次 牙刷戳下體

起訴指出，誇張的還有，王男幾乎以每天一次的頻率，趁女童入睡時手淫射精在女童臉上，並在幫女童洗澡時用下體摩擦女童臉、身體等部位，並逼迫口交，更用海綿及女童母親使用的牙刷刷女童的下體，滿足個人變態性慾 。

王男落網應訊供詞避重就輕，檢方痛批，王男犯罪情節變態扭曲、令人髮指，昨依強制性交、強制猥褻、傷害等罪將他提起公訴，建請法官重判20年。

女童出現創傷症候群

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心主任蔡逸如表示，案發後已將女童緊急安置，目前女童身心狀況趨於穩定，會持續提供相關協助。

承辦檢察官葉益發透露，女童似已出現創傷後壓力症候群，上月中與女童見面，女童一上午都閉口不說話，經社工陪同玩玩具、陪吃麥當勞，直到下午才開口回答問題。

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