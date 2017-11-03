詐6千萬喊和解又說沒錢 超跑女神挨轟想騙減刑

2017-11-03

〔記者楊國文／台北報導〕被車友封為「超跑女神」的37歲林思吟，被控假借投資「驗資」公司之名，不法吸金詐騙12名被害人近6600萬元，一審依詐欺罪判8年徒刑，高等法院昨召開辯論庭，多位被害人質疑林女至今仍不肯說出騙來的錢藏在哪裡，只想以和解假象獲取減刑，惡劣至極，檢方主張應依最重可判10年的銀行法重判林女；高院訂本月16日宣判。

林女2010年至2016年間對外自稱在杜拜經商，出手闊綽，平日以千萬賓士SL63、賓利等高檔名車代步，再加上面容姣好、能言善道，在車友圈中小有名氣，被封為「超跑女神」。

林女找人投資「驗資」公司，起初會依投資比例支付被害人利息，按月可獲取2-4％利潤，不少人紛紛掏錢投資，但隨著投資本金累積愈來愈多，她開始找理由迴避付息，有被害人被騙後連母親住院的醫療費都付不出來，卻發現林女帶母親暢遊阿布達比、杜拜。

表妹、同學、親友全被騙

檢調獲報搜索林女住處，扣得數十個香奈兒、愛馬仕等女用名牌包，北院認定涉12個詐欺罪，分別判林女8年徒刑、不得易科罰金，另判7月徒刑、得易科罰金。

還要顧癱母 被害人嘆難活

高院昨開庭時，在押的林女素顏憔悴出庭，她說因為有債務才詐騙親友，請求法官輕判，讓她早日出獄以工作來還錢，用餘生來彌補。但出庭的8位被害人，包括林女表妹、國小同學等親友，認為一審判8年太輕；一位女被害人哽咽說，她要照顧中風母親，結果被林女騙走300多萬，生活陷入困境，林女根本沒有還錢誠意，「我真想跳樓算了」。

檢方具狀請求法院，若查出林女購買名車、名牌包等物來自犯罪所得，應追繳沒收。